Две мирные жительницы пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области

В результате атак дронов ВСУ в Белгородской области пострадали две мирные жительницы. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал автомобиль, в результате чего мирная жительница получила минно-взрывную травму и осколочные ранения головы, плеча, рук и ног. Она была доставлена в Шебекинскую центральную райбольницу, находится под наблюдением врачей. Транспортное средство повреждено.

В городе Грайворон в результате удара дрона по автомобилю пострадала еще одна женщина. Она была доставлена в городскую больницу №2 в Белгороде. У нее выявили минно-взрывную травму и осколочное ранение мягких тканей бедра. Состояние пациентки оценивается как тяжелое. Машина повреждена. Днем губернатор сообщал еще об одном пострадавшем при этой атаке, его также госпитализировали в тяжелом состоянии.

Алина Морозова