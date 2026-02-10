Водитель «Газели» погиб при атаке БПЛА в Белгородской области

В селе Нижнее Березово-Второе Шебекинского округа Белгородской области FPV-дрон атаковал «Газель». Водитель транспортного средства скончался от полученных ранений на месте. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Автомобиль получил значительные повреждения.

За прошедшие сутки при атаках 86 БПЛА в Белгородской области пострадал один человек. Разрушения получили девять жилых помещений и 15 транспортных средств.

Алина Морозова