Аэропорт Сочи перешел на фактическое расписание после снятия ограничений

Аэропорт Сочи после снятия ограничений на использование воздушного пространства работает по фактическому расписанию. В администрации воздушной гавани сообщили, что коллектив предприятия в текущих условиях обеспечивает все необходимые меры и условия для пребывания и обслуживания пассажиров, а также для восстановления регулярного авиасообщения. Совместно с авиакомпаниями-партнерами предпринимаются усилия, направленные на скорейший вылет рейсов, задержанных ранее.

По состоянию на 08:30 мск задержка более чем на два часа зафиксирована у 15 рейсов, готовящихся к вылету из Сочи. В аэропорту отмечают, что работа по обслуживанию пассажиров и воздушных судов ведется в штатном режиме с учетом фактической обстановки. Представители авиакомпаний находятся в терминале и взаимодействуют с пассажирами в соответствии с требованиями действующего законодательства, обеспечивая их всем необходимым на время ожидания.

Два воздушных судна — рейсы DP-338 и U6-155, ранее направленные на запасные аэродромы, уже прибыли в Сочи. Эти борта будут обслужены в порядке очередности и направлены в пункты назначения. Вместе с тем шесть самолетов продолжают оставаться на запасных аэродромах. Во Владикавказе находятся рейсы FV-6602 и FV-6562, в Грозном — SU-1126 и FV-6875, в Нальчике — DP-344, в Махачкале — SU-1140.

В залах аэропорта продолжают работать менеджеры по гостеприимному сервису, которые консультируют пассажиров и помогают оперативно решать возникающие вопросы. Администрация аэропорта также напоминает, что в терминале в обычном режиме функционирует бесплатная комната матери и ребенка, а рядом со всеми санузлами оборудованы фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Пассажирам рекомендуется отслеживать актуальную информацию о своих рейсах на онлайн-табло в терминале, на официальных сайтах аэропорта и авиакомпаний, а также с помощью уведомлений в телеграм-боте AerodinamikaBot и через аудиообъявления в здании аэровокзала.

Мария Удовик