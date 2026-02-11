Лавров: с Гутерришем бесполезно говорить о самоопределении Донбасса

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал слова генсека ООН Антониу Гутерриша о том, что принцип самоопределения не применим в ситуации с Крымом и Донбассом, но уместен в ситуации с Гренландией. По мнению министра, это свидетельствует о том, что с господином Гутерришем «бесполезно разговаривать».

Господин Лавров уточнил, что российская сторона направила официальное обращение генсеку ООН по этой теме. «Для Гренландии, в его понимании, действует принцип самоопределения народов, который записан в уставе, а в отношении Донбасса, Крыма, Новороссии, каждый раз, когда в ходе этих четырех и даже более лет такой вопрос возникает на брифингах в ООН, его представитель говорит, что надо руководствоваться Уставом ООН и уважением территориальной целостности Украины»,— сказал Сергей Лавров в интервью интернет-проекту «Эмпатия Манучи».

В начале февраля постпред РФ при ООН Василий Небензя встретился с Антониу Гутерришем и выразил озабоченность его высказываниями. В российском диппредставительстве заявили, что ни генсек ООН, ни сотрудники его секретариата не имеют права по-своему трактовать принципы и нормы международного права. Кремль назвал ошибочными выводы генсека ООН о Крыме и Донбассе.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума. В октябре 2022 года к России были присоединены ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области.