Песков назвал ошибочными выводы генсека ООН о Крыме и Донбассе

Россия не согласна с выводами секретариата ООН по Крыму и Донбассу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы считаем такие выводы глубоко ошибочными с точки зрения международного права, мы... имеем хорошо известную всем аргументированную позицию»,— сказал господин Песков на брифинге.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш говорил, что, в отличие от Гренландии, к Донбассу и Крыму принцип самоопределения народов неприменим из-за преобладания понятия территориальной целостности. Как заметили в крымском парламенте, этими высказываниями организация демонстрирует двойные стандарты и искажает принципы международного права.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, проведенного после госпереворота на Украине. В октябре 2022 года после аналогичных референдумов к России присоединились ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области.