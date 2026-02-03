Небензя выразил озабоченность заявлениями Гутерреша о Крыме и Донбассе

Постпред России при ООН Василий Небензя на встрече с генсеком ООН Антониу Гутерришем выразил озабоченность его высказываниями о самоопределении Крыма и Донбасса. Об этом сообщила пресс-служба постоянного представительства РФ при ООН.

29 января господин Гутерриш заявил, что принцип самоопределения не применим в ситуации с Крымом и Донбассом, где «преобладает принцип территориальной целостности Украины». «При этом ранее официальный представитель Генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик заявлял о признании ООН права народа Гренландии на самоопределение»,— указано в сообщении российского постпредства.

Ни Генсекретарь, ни сотрудники его секретариата не имеют права по-своему трактовать принципы и нормы международного права, сообщили в диппредставительстве. Избирательное отношение к положениям устава ООН со стороны сотрудников секретариата «фактически является отрицанием права одних народов на самоопределение и одновременно признанием его универсального характера в иных случаях, что абсолютно неприемлемо», следует из публикации.