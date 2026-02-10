В отношении экс-депутата Госдумы Напсо повторно возбудили дело об изнасиловании

Следственный комитет России повторно возбудил уголовное дело против бывшего депутата Госдумы от Краснодарского края и Ростовской области Юрия Напсо по обвинению в изнасиловании его помощницы, сообщает «Ъ». Сам господин Напсо заявил, что ему ничего не известно о возобновлении расследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первое уголовное дело было возбуждено в сентябре 2025 года по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование с применением физической силы), после чего экс-депутат был объявлен в федеральный розыск. В конце января 2026 года преследование было прекращено из-за процессуальных нарушений: в период с августа 2025 по январь 2026 года Юрий Напсо состоял членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, и возбуждение дела в этот период квалифицировалось как незаконное. После досрочного прекращения полномочий господина Напсо 15 января ограничения для следствия сняты.

Экс-депутат настаивает, что обвинения исходят от помощницы, которая якобы пыталась скрыть хищение 2 млн руб. из фонда оплаты помощников, подделав его подпись. Обращение в правоохранительные органы с обвинением в изнасиловании было подано 31 марта 2023 года, а 1 апреля Юрий Напсо уехал за границу для лечения.

В апреле 2025 года Юрия Напсо лишили депутатских полномочий в связи с отсутствием на заседаниях Госдумы более двух лет, включая свыше 200 дней без уважительной причины. Сам он утверждал, что большую часть времени находился в отпуске без содержания или на официально оформленном больничном.

В феврале 2026 года господин Напсо обжаловал в Конституционном суде России положения о досрочном лишении мандата, указав, что хочет получить разъяснение о соответствии Конституции нормы, допускающей увольнение депутата во время больничного.