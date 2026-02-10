Ростовский завод наладил выпуск дорожной спецтехники до 200 единиц в год

Завод «Армадон», входящий в структуру компании «Нейс-Инжиниринг», в особой экономической зоне «Ростовская» начал серийный выпуск отечественных комбинированных дорожных машин для борьбы с гололедом и снежным накатом. Об этом сообщает пресс-служба «Агентства инвестиционного развития» Ростовской области.

Отмечается, что новая техника уже поставляется дорожно-строительным организациям. Навесное оборудование для расчистки дорог и посыпки дорожного полотна пескосоляной смесью прошло испытания в условиях зимы 2025/26 года. Новая продукция завода состоит полностью из отечественного производства. Площадка завода в ОЭЗ позволяет серийно изготавливать спецтехнику для лесной промышленности, сельского и коммунального хозяйства, дорожного строительства и других отраслей. В год производство способно выпускать до 200 единиц машин.

По данным компании, комбинированные дорожные машины усовершенствовали система распределения пескосоляной смеси. Система управления позволяет водителю на ходу регулировать ширину и плотность посыпки дороги.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в строительство машиностроительного завода «Армадон» привлекли 850 млн руб. инвестиций.

Константин Соловьев