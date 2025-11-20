Warner договорилась об использовании музыки для ИИ

Американская звукозаписывающая компания Warner Music заключила соглашение с сервисом Udio, позволяющим генерировать музыку с помощью нейросетей. В 2026 году Warner и Udio запустят совместную платформу — в ней можно будет генерировать треки на основе лицензированных песен из коллекции мейджора. Платформа будет работать по подписке, а часть дохода перераспределяться среди авторов оригинальных композиций. Также Warner договорилась о лицензионном соглашении с еще одним подобным сервисом Stability AI.

В прошлом году Warner Music и две другие звукозаписывающие компании, Universal и Sony, подали в суд на Udio. В октябре Universal также заключила соглашение с этой платформой. Ранее сообщалось, что Warner Music и Universal ведут переговоры со многими технологическими компаниями, работающими в сфере ИИ, такими как ElevenLabs, Stability AI, Suno, Udio и Klay Vision, а также с крупными игроками, включая Google и Spotify. Речь идет о системе лицензирования, которая позволяла бы создавать ИИ-треки с использованием уже существующих песен так, чтобы их создатели получали часть дохода от этого.

Многие музыканты критикуют распространение музыки, сгенерированной нейросетями. Ранее в ноябре Пол Маккартни вместе с другими британскими музыкантами выпустил альбом в знак протеста против ИИ в музыке. По данным недавнего опроса музыкального стримингового сервиса Deezer и компании Ipsos, 97% слушателей не смогли различить музыку, написанную ИИ и человеком.

Яна Рождественская