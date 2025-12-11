Walt Disney предоставило OpenAI доступ к своим персонажам и $1 млрд

OpenAI заключила трехлетнее лицензионное соглашение с Walt Disney. Теперь пользователи ChatGPT Images и Sora смогут использовать более 200 персонажей из вселенных Disney, Marvel, Pixar и Star Wars при создании изображений и видеороликов. Кроме того, Disney инвестирует в OpenAI $1 млрд.

Walt Disney станет первым крупным партнером по лицензированию контента на платформе создания видеороликов Sora. А подборка видео, созданных пользователями платформы от OpenAI, станет доступна для просмотра на Disney+.

«Технологические инновации постоянно трансформируют индустрию развлечений, открывая новые способы создания и распространения великолепных историй,— сказал генеральный директор The Walt Disney Company Роберт А. Айгер.— Благодаря сотрудничеству с OpenAI мы будем вдумчиво и ответственно расширять эти возможности с помощью генеративного ИИ, уважая и защищая при этом создателей и их произведения».

Ранее Walt Disney судилась из-за использования своих персонажей пользователями ИИ-платформ. В июне этого года компания совместно с Comcast подала в суд на другого крупного разработчика моделей ИИ для генерации изображений — Midjourney. Истцы обвинили компанию в нарушении авторских прав, в том числе краже изображений героев «Звездных войн», «Симпсонов», «Шрека» и «Миньонов», и запросили по $150 тыс. за каждое нарушение авторских прав.

К OpenAI подавались и другие иски о нарушении авторских прав. В конце 2023 года газета The New York Times обвинила OpenAI в несанкционированном использовании и воспроизведении своих статей.

Ярослав Фокин