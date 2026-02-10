В горах под Сочи высота снежного покрова вновь приблизилась к трем метрам

Очередной снегопад, прошедший в горах под Сочи, привел к заметному увеличению высоты снежного покрова. За минувшие сутки на горных склонах выпало от 4 до 14 см свежего снега, в результате чего сугробы вновь приблизились к отметке в три метра. Актуальные данные о состоянии снежного покрова опубликованы горнолыжными курортами региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По состоянию на утро 10 февраля высота снега на различных высотных отметках варьируется от 90 до 290 см. На высоте 2,3 тыс. м, в районе Роза Пик, зафиксировано до 10 см свежего снега. Осадки на данный момент прекратились, при этом суммарная высота снежного покрова здесь достигла 290 см. Температура воздуха в этой зоне опустилась до минус 16 градусов.

На отметке 1,6 тыс. м за сутки сугробы увеличились на 14 см, а общий уровень снега составил 224 см. Осадки также отсутствуют, температура воздуха держится в районе минус 8 градусов. В Олимпийской деревне, расположенной на высоте 1,1 тыс. м, максимальная высота снежного покрова достигает 130 см, при температуре около минус 6 градусов. Ниже, на высоте 940 м, снежный покров обновился до 90 см.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что благодаря значительным объемам снега горнолыжный сезон в Сочи продлится как минимум до конца марта. При этом синоптики прогнозируют изменение погодных условий: с конца рабочей недели в Краснодарском крае ожидается потепление, наиболее заметное в прибрежной части Сочи. В выходные дни температура воздуха на курорте может подняться до плюс 18 градусов, что создаст контраст между теплым побережьем и заснеженными горными районами.

Мария Удовик