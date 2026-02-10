Должность замглавы по соцразвитию Усть-Донецкого района заняла Дарья Нехорошева

Заместителем главы администрации Усть-Донецкого района по социальному развитию назначена Дарья Нехорошева. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уточняется, что 34-летняя Дарья Нехорошева окончила Российскую академию народного хозяйства и государственной службы и магистратуру Донского государственного технического университета. Карьеру в районе она начала в 2012 году в МФЦ, где занимала должности главного специалиста, а затем начальника отдела обслуживания граждан. С 2013 года чиновник работала в администрации Усть-Донецкого района, где контролировала исполнение поручений, занималась вопросами коммунального и дорожного хозяйства, социальной, внутренней и информационной политикой.

С 2022 года госпожа Нехорошева занимала должность управляющего делами администрации, а с 2024 года назначена заместителем главы администрации Усть-Донецкого района – управляющим делами, а также курировала вопросы культуры, спорта и молодежной политики.

Константин Соловьев