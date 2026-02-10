Т-банк и Сбербанк требуют с воронежской обанкротившейся структуры CBS 667 млн

Арбитражный суд Воронежской области принял к производству заявления Т-банка и Сбербанка об установлении требований к местной обанкротившейся структуре ГК CBS Ильи Чурина — ООО «Сибиэс апстрим». Общая сумма претензий банков составляет 667,4 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

T-банк, ранее не заявлявший требований в ходе банкротства общества, хочет включить в реестр кредиторов задолженность структуры холдинга в 218,5 млн руб. Суть ее возникновения не раскрывается. Инициировавший банкротство «Сибиэс апстрим» Сбербанк требует включить в реестр еще 448,9 млн руб. долга, происхождение которого не уточняется. Ближайшее заседание по делу состоится 2 марта.

В конце января воронежский арбитраж признал долги «Сибиэс апстрим», в том числе перед Сбербанком, на общую сумму 1,7 млрд руб. Решение о банкротстве компании было принято в декабре 2025 года. В отношении компании ввели конкурсное производство на шесть месяцев, а в реестр требований кредиторов включили задолженность перед банком в 188,3 млн руб.

По данным Rusprofile, ООО «Сибиэс апстрим» зарегистрировано в Воронеже в 2017 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — хранение и складирование зерна. Учредителями компании являются воронежское ООО «Сибиэс КМ» Ильи Чурина и Елены Волковой (99% долей) и ООО «Волосовский ККЗ» господина Чурина (1%). Выручка «Сибиэс апстрим» в 2024 году составила 939 млн руб., чистая прибыль — 693 тыс. руб.

В конце прошлого года суд обанкротил основное юрлицо ГК CBS в Воронеже из-за долга в 157 млн руб. Поводом также стало заявление Сбербанка, поданное в октябре 2025-го. В банке «Ъ-Черноземье» поясняли, что признание банкротом «Сибиэс КМ» является «одним из процессуальных моментов при взыскании задолженности с юрлица, которым принято решение о ликвидации при наличии кредиторской задолженности».

Подробнее о финансовом кризисе ГК CBS — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов