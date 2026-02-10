Против Telegram составили семь протоколов за отказ удалить запрещенный контент

Суд в Москве зарегистрировал восемь административных протоколов в отношении мессенджера Telegram. По каждому из них предусмотрен штраф до 8 млн руб., сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на судебные материалы. Два протокола Таганский суд Москвы рассмотрит уже 11 февраля.

На февраль и март назначено рассмотрение семи протоколов по статье КоАП о неудалении запрещенной информации. За это юрлицам грозит штраф на сумму от 3 млн до 8 млн руб. Еще один протокол составлен за повторное неисполнение мессенджером мониторинга и (или) неисполнение обязанности по ограничению доступа к информации. По этой статье предусмотрен штраф от 4 млн до 8 млн руб.

В сентябре 2025 года Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 3,5 млн руб. за неудаление запрещенной информации. В октябре тот же суд назначил мессенджеру штраф на 7 млн руб. за отказ бороться с запрещенным контентом.

Сегодня в работе Telegram произошел сбой. Источники РБК сообщили, что Роскомнадзор планирует с 10 февраля начать частичное ограничение работы мессенджера. В Госдуме сказали, что блокировку могут начать, если возникнут «претензии по законодательной базе».