Telegram оштрафовали на 7 млн руб. за отказ бороться с запрещенным контентом

Таганский районный суд оштрафовал Telegram Messenger Inc. на 7 млн руб. Компанию признали виновной в нарушении статьи КоАП «о повторном неисполнении обязанностей владельцем социальной сети». Об этом сообщила пресс-служба московских судов.

По ч. 3 ст. 13.50 КоАП наказывают владельцев соцсетей, в отношении которых больше одного раза составили протокол о неисполнении обязанностей по борьбе с «опасным контентом». Также по этой статье составляют протокол, если владелец игнорирует предписания Роскомнадзора «об отмене мер по ограничению доступа к информации пользователя, принятых владельцем социальной сети». Материалы дела пока не были опубликованы на портале судов общей юрисдикции, подробности судебного разбирательства неизвестны.

Это уже не первый раз, когда Telegram штрафуют за отказ удалить запрещенную информацию. Предыдущий штраф в размере 3,5 млн руб. был назначен 30 сентября.