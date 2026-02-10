В Госдуме не обсуждали замедление Telegram

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко заявил каналу ТВЦ, что вопрос замедления Telegram в комитете не обсуждался. По его словам, Роскомнадзор (РКН) может начать блокировку мессенджера, если возникнут «претензии по законодательной базе».

Сегодня утром в работе Telegram произошел сбой. Источники РБК сообщили, что РКН планирует сегодня начать частичное ограничение работы мессенджера. На новостях об этом выросли акции VK (владеет мессенджером Max). На этой неделе в Max появилась возможность создавать частные каналы.