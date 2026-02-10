В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram по всей России сообщают о неполадках в работе мессенджера. За последние сутки поступило 9 тыс. жалоб, следует из данных портала detector404.

У 39,7% пользователей не работает web-версия Telegram. Также жалобы поступают от владельцев смартфонов на базе Android (34,5%) и iOS (21,7%). По данным сбой.рф, в основном с проблемами столкнулись пользователи в Москве (34%), Санкт-Петербурге (11%) и Новосибирской области (7%).

В Роскомнадзоре сказали «Осторожно, новости», что ведомство готовит комментарий по ситуации.