В Ростовской области производство обработанного молока увеличилось на 20,8%

С января по ноябрь 2025 года переработчики молока в Ростовской области произвели 33,7 тыс. т обработанного жидкого молока. Это на 20,8% больше, чем в 2024 году, сообщила пресс-служба правительства региона.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Специалисты также зафиксировали рост производства сливочного масла. Здесь показатели увеличились на 15,4%, до 15,1 тыс. т. Переработка сырого молока составила 269,5 тыс. т. Это на 1,8% выше уровня 2024 года.

Вместе с тем, с 30 марта в регионе начнется отбор получателей субсидии на возмещение затрат переработки одной тонны сырого молока в пищевую продукцию.

Мария Хоперская