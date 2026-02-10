В Max появилась возможность создавать частные каналы

«Ъ» обнаружил 9 февраля, что в мессенджере Max у обычных пользователей появилась возможность создавать каналы. Сами блоги доступны в приватном формате: авторы канала могут только самостоятельно добавлять туда подписчиков из контактов или приглашать по ссылке. Как рассказали «Ъ» собеседники на медиарынке, функцию запустили еще в прошлом году в тестировочном режиме для определенного круга лиц. Сейчас при создании канала можно добавить фотографию, указать название и описание.

Ранее каналы в Max можно было создать только через специального внутреннего бота. Обязательным условием было наличие канала или сообщества с отметкой А+ во «ВКонтакте», «Одноклассниках», «Дзене» и Telegram. Отметка А+ означает, что канал или сообщество с аудиторией от 10 тыс. подписчиков прошло официальную регистрацию в реестре Роскомнадзора. Кроме того, если блог не имеет отметку А+, его владелец мог также создать канал, но только через специальную платформу мессенджера для партнеров, где необходимо верифицировать организацию.

В Max «Ъ» информацию подтвердили и сообщили, что «новая функциональность доступна всем пользователям мессенджера из России и Беларуси».

Варвара Полонская