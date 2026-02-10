Мэрия Кургана назвала фейком информацию об обысках школьников перед уроками

Администрация Кургана назвала недостоверной распространяемую в СМИ информацию о том, что школьников будут обыскивать перед уроками. Сотрудники учреждения могут только осмотреть вещи ребенка с его согласия, сообщает мэрия в официальном telegram-канале.

Визуальный осмотр содержимого вещей работники школ и охрана могут провести после срабатывания металлорамки или в случае возникновения подозрений. Учащийся вправе не открывать сумку. В этом случае сотрудник вызывает дежурного администратора образовательной организации и действует согласно должностной инструкции. Если в портфеле ребенка найдут запрещенные предметы, его не допустят в здание, о чем сообщат родителям. К таким вещам относятся: взрывчатые вещества и горючие жидкости, ножи и оружие, боеприпасы, наркотические вещества, а также иные предметы, потенциально представляющие угрозу. Все эти меры направлены исключительно на обеспечение безопасности детей, подчеркивают курганские власти.

На прошлой неделе по России прошла волна нападений со стороны подростков. В Уфе 3 февраля девятиклассник устроил в гимназии стрельбу и взорвал петарды. Автомат оказался игрушечным. Через несколько дней, 7 февраля, подросток пришел в общежитие для иностранных студентов Башкирского государственного медицинского университета в Уфе. Он ранил ножом четырех студентов из Индии и двух полицейских, после чего порезал себя. Кроме того, 4 февраля в Красноярске восьмиклассница устроила пожар в школе, бросив в кабинет горящую тряпку, и ударила нескольких учеников молотком.

Утром 10 февраля в Советском (Ханты-Мансийский автономный округ) подросток принес в школу пневматический пистолет, нож и топор. Он собирался напасть на других учащихся.

