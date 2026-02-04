МВД: пожар в школе Красноярска устроила ученица

Восьмиклассница устроила пожар в школе в центральном районе Красноярска, сообщило региональное МВД. По его данным, школьница также ударила нескольких учеников молотком. По данным Минздрава, пострадали трое. ТАСС пишет, что ранены пять детей и учитель.

Согласно пресс-релизу МВД, ученица восьмого класса бросила в кабинет горящую тряпку. После этого она ударила нескольких учеников «предметом, похожим на молоток». Мотивы ребенка пока не установлены.

Источник ТАСС в правоохранительных органах рассказал, что три ребенка получили ожог — две девочки и мальчик. Еще двух девочек и учителя восьмиклассница ударила молотком. Жизням пострадавших ничего не угрожает, заверил собеседник агентства.

ЧП случилось сегодня в школе №153. Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что нападавшая девочка после поджога ранила себя. По данным канала Shot, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии с 50% ожогов тела.

3 февраля в Красноярском крае произошел еще один инцидент в школе: в Кодинске ученица седьмого класса пыталась ранить учителя ножом, потом напала на другую ученицу. В СКР считают, что «девочка решила разобраться со своими обидчиками». Ее поместили в изолятор временного содержания.