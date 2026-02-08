Поножовщина в свободное от учебы время

В Уфе Следственный комитет России начал расследование уголовных дел по факту нападения местного школьника на проживающих в общежитии иностранных студентов Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ). По официальным данным, госпитализировали шесть человек, включая самого нападавшего и двух сотрудников полиции, которые приехали его задержать. Мотивы преступления пока неизвестны. Помимо самого школьника под следствием оказались должностные лица школы, в которой обучается подросток, и «органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» — их подозревают в халатности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место нападения на проживающих в общежитии иностранных студентов Башкирского государственного медицинского университета

Фото: Следственный комитет России Место нападения на проживающих в общежитии иностранных студентов Башкирского государственного медицинского университета

Фото: Следственный комитет России

Инцидент в общежитии студентов БГМУ, расположенном на улице Репина в Уфе, произошел днем 7 февраля. Молодой человек вошел в помещение и напал с ножом на находившихся там студентов. При этом он взрывал принесенные с собой петарды. Ему удалось ранить трех человек — студентов из Индии, пока к месту событий не подоспели полицейские, которых вызвали очевидцы. Нападавший, который, как впоследствии выяснилось, является учеником 9-го класса одной из уфимских школ, оказал стражам порядка ожесточенное сопротивление и ранил двух сотрудников.

При задержании он сам получил ранения, по данным “Ъ”, в шею и руку, и сейчас находится в 17-й детской больнице в тяжелом состоянии.

Преступнику 15 лет.

Двоих пострадавших доставили в городскую больницу №18. Одного затем отпустили на амбулаторное лечение, а другого, чье состояние врачи оценивали как тяжелое, перевели в клинику БГМУ. В городскую больницу №13 доставили еще двоих. Их состояние оценивалось как стабильно тяжелое и средней тяжести. Пятого раненого доставили в городскую больницу №21. Он был в удовлетворительном состоянии.

Из открытых источников известно, что сотрудников охраны в момент ЧП в общежитии не было — они заступают на смену на ночь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание Башкирского государственного медицинского университета в Уфе

Фото: Рамиля Салихова / РИА Новости Здание Башкирского государственного медицинского университета в Уфе

Фото: Рамиля Салихова / РИА Новости

По информации источников “Ъ”, утром воскресенья нападавший еще не был допрошен — мешало состояние его здоровья, поэтому мотивы, побудившие его совершить преступление, пока неизвестны. По одной из версий, подросток может являться членом какой-либо неонацистской организации — по словам свидетелей нападения, он якобы нарисовал на стене в общежитии свастику.

По словам собеседников “Ъ”, девятиклассник жил в том же районе, где находится общежитие. На учете не состоит, к уголовной и административной ответственности не привлекался.

Школьник воспитывается в неполной семье — матерью-инвалидом и бабушкой.

Вечером в субботу управление СКР по Башкирии возбудило в отношении подростка уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК РФ). Расследование взял под контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Позднее по требованию прокуратуры республики было возбуждено еще одно уголовное дело — по факту халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Как сообщили пресс-службы региональных прокуратуры и управления СКР, его фигурантами стали должностные лица школы, в которой обучается подросток, а также органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Как полагают в ведомствах, они «своевременно не выявили подростка, находящегося в социально опасном положении, не оценили его психофизическое состояние, не приняли мер по предотвращению тяжких последствий».

Глава Башкирии Радий Хабиров написал в соцсетях, что при необходимости власти окажут помощь в организации визита родственников пострадавших студентов в Россию.

Всеиндийская ассоциация студентов-медиков призвала премьер-министра Нарендру Моди по дипломатическим каналам добиваться справедливости в отношении нападавшего, а также усилить механизмы безопасности индийских студентов за рубежом и создать для них экстренные линии помощи.

Это уже второй подобный инцидент в Уфе. Утром 3 февраля ученик девятого класса гимназии принес на учебу автомат, кухонный нож и петарды. Пиротехнику он использовал в коридоре школы, а из автомата стрелял в учителя истории и одноклассников. Школьники не пострадали, учитель отделался царапиной. Сначала сообщалось, что автомат был пневматическим, но позднее стало известно, что школьник стрелял из пластикового игрушечного оружия. Ножом он не пользовался. В его отношении также было возбуждено уголовное дело, сам он объяснял причину нападения буллингом со стороны сверстников.

Булат Баширов, Уфа