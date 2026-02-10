На Кубани в 2025 году признали недобросовестными 358 поставщиков

Управление ФАС по Краснодарскому краю включило 358 организаций в реестр недобросовестных поставщиков после рассмотрения 1101 обращения в 2025 году. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

Компании попали в «черный список» из-за одностороннего отказа заказчиков от выполнения контрактов. Данное основание предусмотрено ч. 12 ст. 95 Закона о контрактной системе (№ 44-ФЗ).

Кроме того, УФАС выдало 287 предписаний об устранении нарушений законодательства о контрактной системе. В ходе 730 внеплановых проверок антимонопольный орган зафиксировал 315 нарушений, 37 из которых потребовали обязательного устранения.

Наибольшее число нарушений приходилось на строительную отрасль и закупки медицинского оборудования. Чаще всего выявляли указание конкретного производителя, требование территориального размещения поставщика на Кубани и необоснованное отклонение заявок участников.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю признало обоснованными 385 из 1 тыс. поступивших жалоб на нарушения в сфере госзакупок в 2025 году. Это на 24,5% меньше, чем годом ранее.

