Контракт не задался

Управление Федеральной антимонопольной службы по Краснодарскому краю признало обоснованными 385 из 1 тыс. поступивших жалоб на нарушения в сфере госзакупок в 2025 году. Это на 24,5% меньше, чем годом ранее, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе ведомства. Эксперты подчеркивают, что выявленные проблемы обусловлены в первую очередь спецификой рынка и системными пробелами регулирования, а не региональными особенностями законодательства.

Краснодарское УФАС в 2025 году рассмотрело 969 жалоб в сфере госзакупок. По итогам года ведомство признало обоснованными 385 из 1 тыс. поступивших обращений — это почти на четверть меньше, чем в 2024 году (510 обоснованных претензий из 1,3 тыс.). По всем подтвержденным нарушениям было выдано 287 предписаний об устранении несоблюдений законодательства о контрактной системе. Кроме того, по данным УФАС, проведено 730 внеплановых проверок, в ходе которых выявлено 315 нарушений. По 37 из них даны предписания об их устранении.

Как отметили в пресс-службе антимонопольного органа, наибольшее число нарушений зафиксировано в строительной сфере и при закупках медицинского оборудования. Это связано с разнообразием работ и номенклатуры медицинских изделий, а также с высокой конкуренцией среди участников и привлекательностью контрактов с точки зрения максимальной цены.

«Наиболее частыми нарушениями стали описание объекта закупки с указанием конкретного производителя товара, требование о территориальном расположении поставщика на Кубани, а также необоснованное отклонение заявок участников по причинам, не предусмотренным в документации»,— сообщили в Управлении ФАС по Краснодарскому краю.

Краснодарский юрист Виктория Ошуева считает, что высокая доля нарушений в сфере строительства и закупок медицинского оборудования на Кубани связана прежде всего со спецификой рынка. По ее словам, это масштабный и фрагментированный сегмент с неоднозначными требованиями регулирования, что повышает коррупционные риски и провоцирует правоприменительные споры.

Эксперт заявляет, что высокая конкуренция, широкий спектр работ и используемого оборудования увеличивают вероятность ошибок при подготовке технических заданий, конкурсной документации и формировании требований к участникам торгов. Аналогичные проблемы характерны и для закупок медоборудования, при этом речь идет не о региональной специфике, поскольку процедуры в рамках 44-ФЗ регулируются федеральным законодательством.

«Высокий уровень нарушений в Краснодарском крае, скорее всего, является результатом сочетания системных недостатков и временной нагрузки на инфраструктуру госзакупок. Также вопросы могут вызывать несоответствие квалификационных требований сотрудников уровню ответственности и объему выполняемых задач. Однако нельзя исключать влияние временных факторов, таких как увеличение объема инвестиционных проектов»,— отмечает Виктория Ошуева.

Юрист также добавила, что региональным заказчикам при реализации инфраструктурных проектов важно усиливать предварительный контроль без избыточного формализма. По ее мнению, на этапе рассмотрения заявок необходимо тщательно проверять представленные документы, анализировать историю компании, аффилированность, финансовые потоки и иные показатели, поскольку «липовые» организации, как правило, не имеют проработанного бэкграунда.

Дополнительным инструментом снижения рисков, выделяет эксперт, может стать использование специализированных сервисов оценки благонадежности контрагентов до заключения контрактов.

Доцент юридического факультета, заместитель председателя Совета молодых ученых Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Исмаил Исмаилов уверен, что нарушения при проведении госзакупок в строительной сфере не являются чем-то исключительным ни в общероссийском, ни в региональном контексте. По его словам, такие контракты, как правило, относятся к числу наиболее капиталоемких. При этом выполнение отдельных видов работ сложно проконтролировать и объективно оценить.

«В Краснодарском крае дополнительное пространство для злоупотреблений со стороны стройподрядчиков вызвано особенностями строительства в сейсмоопасных зонах и на береговой полосе, что выражается в повышенной стоимости строительства и возможностях обосновать увеличение сметы вопросами экологической и сейсмической безопасности. К тому же регион привлекателен с точки зрения развития туристической и социальной инфраструктуры, а также модернизации дорожно-транспортной сети, потому конкуренция за контракты достаточно высока. Кроме того, не исключена ситуация с лоббированием интересов отдельных подрядчиков и поставщиков при проведении конкурсных процедур»,— комментирует господин Исмаилов.

Собеседник «Ъ-Кубань» также отмечает, что сложности с определением реальной стоимости проектов часто приводят к завышению начальной максимальной цены контракта или последующей корректировке смет, объемов и видов работ уже на этапе исполнения.

По его мнению, медицинское оборудование также обладает особыми техническими характеристиками и нередко большим «разбегом» по цене в рамках одного смежного функционала. Потому злоупотребления в этой сфере во многом происходят из-за отсутствия должной экспертизы как у заказчика оборудования, так и у контрольного органа для проверки эффективности и целевого использования бюджетных средств.

К тому же в сфере закупок оборудования нередки агентские схемы, а также лизинговая модель, благодаря которым возможно скрывать реальную переплату, считает Виктория Ошуева. Модернизация медицинской инфраструктуры и активное строительство больниц в крае создают дополнительное пространство для злоупотреблений в этой сфере, а текущая санкционная ситуация с сокращением предложения на рынке и сложностями оценки стоимости оборудования выливаются в нарушения.

«Региональным заказчикам нужно в первую очередь отстроить процесс подготовки качественных технических заданий с акцентом на функциональные требования или характеристику, а не конкретные марки оборудования или компетенции подрядчика, совершенствовать процедуры оценки, в том числе за счет привлечения независимых экспертов, а также выстроить четкое долгосрочное планирование закупок. Эти меры позволят как повысить конкуренцию и допустить к полноценному участию в конкурсных процедурах новых игроков, так и повысить эффективность закупок»,— заключает Исмаил Исмаилов.

