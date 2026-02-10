Алексей Орлов вступил в должность главы Екатеринбурга

В здании администрации Екатеринбурга прошла торжественная церемония вступления в должность мэра Алексея Орлова спустя менее двух часов после решения депутатов переизбрать его на пост градоначальника до 2031 года. Господин Орлов принял присягу перед депутатами думы города и депутатами заксобрания Свердловской области, несколькими главами уральских городов, губернатором Денисом Паслером, чиновниками администрации, почетными гражданами Екатеринбурга Андреем Козицыным, Игорем Алтушкиным и Андреем Симановским.

Денис Паслер (слева) и Алексей Орлов (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер (слева) и Алексей Орлов (справа)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Торжественно клянусь соблюдать Конституцию РФ и федеральные законы, устав и законы Свердловской области, устав Екатеринбурга, честно и добросовестно осуществлять предоставленные мне полномочия и исполнять возложенные на меня обязанности, верно служить процветанию муниципального образования и благополучию его жителей»,— произнес Алексей Орлов.

Удостоверение мэра Екатеринбурга господину Орлову вручил Денис Паслер, подчеркнув, что у избранного градоначальника «достаточно опыта в объединении, в консолидации общества». «В этой части есть чему поучиться многим, потому что сегодня есть консолидация, это неоднократно доказывалось и в реализации программ, и в ходе выборных кампаний. Самое главное, есть понимание, что делать дальше. Будем вместе, как и раньше, работать, чтобы город развивался, становился все более привлекательным, амбиции должны быть и есть самые высочайшие»,— подчеркнул губернатор.

Господин Паслер пожелал мэру продолжить «объединять всех в городе» и сформировать «работоспособную команду». «Нужна сильная команда, чтобы ежедневно заниматься хозяйством города, которое требует ежедневного внимания команды и его главы. Ровно на это рассчитываю и уверен, что Алексей Валерьевич сделает все, чтобы так и было»,— отметил глава Среднего Урала.

Алексей Орлов отметил, что обязуется оправдать доверия Дениса Паслера. Мэр заявил, что его команда «профессиональная и способна выполнить любимые поставленные задачи». «Вместе мы заложили прочный фундамент для будущего столицы Урала, запустили важные проекты, которые уже сегодня меняют жизнь каждого горожанина к лучшему. Впереди нас ждут большие цели, которые требуют от нас сплоченности, слаженной работы»,— сказал господин Орлов.

Мэр также пообещал продолжить «слушать и слышать жителей города». «Это обещание остается в силе, мнение екатеринбуржцев мой главный ориентир»,— заверил он.

До избрания на должность мэра Алексей Орлов заявил, что намерен к 2030 году отремонтировать более 27 детских садов и 30 школ, увеличить среднюю продолжительность жизни екатеринбуржцев до 78 лет, обновить свыше 85% пассажирского транспорта города и привести в нормативное состояние 85% дорог. «Метро как проект развития, а не мечта. Если пять лет назад я об этом говорил осторожно, сегодня об этом можно говорить во весь голос. Мы видим метро как стратегический инструмент для решения транспортной проблемы»,— сказал он, подчеркнув, что приоритетом является ветка в Академический.

Выборы мэра Екатеринбурга впервые прошли по новому порядку, из которого исключили возможность самовыдвижения. Из семи заявившихся кандидатов конкурсная комиссия отклонила заявку члена буддийской общины города Жаргала Сушкеева и отказалась рекомендовать губернатору Денису Паслеру внести на рассмотрение депутатов гордумы имена предпринимателя, участника специальной военной операции (СВО) Владимира Кузнецова (был выдвинут от ЛДПР) и руководителя реготделения «Новых людей» Ирины Виноградовой. Глава Среднего Урала поддержал кандидатуры Алексея Орлова (был выдвинут «Единой Россией»), депутата свердловского заксобрания от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Екатерины Есиной и директора института экономики Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) Юлии Лавриковой (выдвинута от общественной палаты региона). Господин Паслер отказался допускать до голосования депутатов мэры Сысерти Дмитрия Нисковских (был выдвинут Советом муниципальных образований региона).

Василий Алексеев