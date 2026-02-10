Суд признал ничтожными договоры аренды на участок в Сочи

Администрация Сочи подала иск к ИП Константину Билаку с требованием расторгнуть договор аренды земельного участка в Адлере. Однако суд отказал в удовлетворении требований и признал договоры недействительными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Спорный участок площадью 1117 кв. м расположен на улице Просвещения, 7 в Адлерском районе. Договоры аренды заключили в 2006 году на основании постановления главы города и свидетельства о наследовании. По документам земля предназначалась для эксплуатации кафе «Причал» с жилыми помещениями. В 2017 году права по договору перешли к Константину Билаку.

При проверке муниципального земельного контроля выяснилось, что участок полностью огорожен, на нем ведется коммерческая деятельность. На территории размещены отель «Причал», кафе Bistro de la Мег, киноаттракцион и магазины, что не соответствует условиям договора, поскольку часть участка площадью 175 кв. м находится в границах «красной линии» улицы Просвещения. На участок наложены ограничения в использовании — запрет на строительство, реконструкцию существующих зданий, сооружений, посадку многолетних насаждений, а также возможность использования в интересах местного населения для ремонта транспортной инфраструктуры, размещения межевых и геодезических знаков и подъездов к ним, проведения изыскательных, исследовательских и других работ. Участок расположен в первой зоне округа санитарной охраны курорта.

Суд установил ключевое нарушение: право собственности муниципалитета на участок зарегистрировали только в 2009 году, тогда как договоры аренды заключили в 2006. По этой причине сделки признаны ничтожными.

«Поскольку договоры аренды являются недействительной (ничтожной) сделкой правовых оснований для расторжения договора не имеется», — указал суд в решении.

В итоге суд отказал администрации в иске и применил последствия недействительности договоров аренды.

Елена Турбина