Россельхозбанк за год увеличил чистый операционный доход на 25%

Премьер-министр Михаил Мишустин провел встречу с главой Россельхозбанка (РСХБ) Борисом Листовым. Тот сообщил, что по итогам 2025 года чистый операционный доход банка вырос на 25% в годовом выражении — до 175–180 млрд руб.

Господин Листов заявил, что банк за счет собственных доходов «успешно проводит работу по урегулированию просроченной задолженности прошлых лет». В результате за последние пять лет объем проблемной задолженности на балансе кредитной организации снизился в десять раз, отметил он.

В прошлом году РСХБ отмечал 25-летие. Борис Листов рассказал, что за 25 лет РСХБ направил в АПК более 19 трлн руб. и профинансировал 6 тыс. инвестпроектов, а также выдал аграриям более 2 трлн руб. За последние 10 лет темпы роста кредитования АПК в среднем составили 12% в год.

«Ресурсная база банка достаточно сбалансирована и составляет на сегодняшний день 5,5 трлн руб., где 40% — это деньги наших корпоративных клиентов, 40% — это средства населения и 20% — это средства, привлеченные с финансовых рынков»,— добавил предправления Россельхозбанка.

По итогам девяти месяцев 2025 года РСХБ получил рекордную чистую прибыль по МСФО в размере 48,1 млрд руб., что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост был обеспечен развитием кредитования, в том числе в сегменте АПК. В январе структура Россельхозбанка стала владельцем активов «Макфы» и «Арианта». В феврале под управление банка перешел «Главпродукт».