«Главпродукт» перешел под управление Россельхозбанка

Холдинг «Главпродукт» перешел под управление структурой Россельхозбанка, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. В октябре 2024 года активы группы по указу президента были переданы во временное управление Росимущества.

Согласно реестру, управляющей компанией основного юридического лица холдинга — ООО «Пломсельхозинвест» — назначено ООО «РСХБ-Финанс». Основанный в 1999 году «Главпродукт» — заметный игрок на рынке: его доля в сегменте мясных консервов оценивается примерно в 10%, молочных — около 7%, рыбных — до 3%.

Решение о переходе активов в госсобственность было окончательно утверждено судом в январе. Генпрокуратура добивалась изъятия компаний в интересах экономического суверенитета страны. В материалах дела утверждалось, что бывший владелец Леонид Смирнов вывел за рубеж почти 1,4 млрд руб., проигнорировав временные ограничения.