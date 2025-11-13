Россельхозбанк нарастил прибыль

Россельхозбанк (РСХБ) по итогам девяти месяцев 2025 года получил рекордную чистую прибыль по МСФО в размере 48,1 млрд руб., что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост был обеспечен развитием кредитования, в том числе в приоритетном сегменте АПК, и увеличением комиссионных доходов.

Чистый процентный доход банка остался стабильным и составил 95,4 млрд руб., в то время как комиссионный доход вырос на 14%, до 17,5 млрд руб.

Кредитный портфель юрлиц увеличился на 7% с начала года, до 3,91 трлн руб., став основным драйвером роста. Портфель АПК вырос на 9% с начала года, до 2,7 трлн руб. Доля просроченной задолженности (NPL) снизилась с 3,3% до 2,8%.

В октябре 2025 года было принято решение об увеличении уставного капитала банка на сумму 3,46 млрд руб. путем размещения допэмиссии в количестве 3461 акции номинальной стоимостью 1 млн руб. «Средства будут направлены на реализацию проектов государственного значения»,— комментировала ранее пресс-служба РСХБ для “Ъ”.

Запас капитала банка остается комфортным: норматив Н1.0 на отчетную дату составил 12,2%. Рентабельность капитала (ROE) составила 18,7%.

Что касается планов, в РСХБ заявили, что в настоящее время формируют новую стратегию до 2030 года, так как текущий стратегический цикл подходит к концу.

