Владельцем активов «Макфы» и «Арианта» стала очередная структура Россельхозбанка

Сменился собственник ряда компаний, принадлежавших национализированным холдингам «Макфа» и «Ариант». По данным открытых источников, организации перешли от ООО «Капитал» к ООО «РСХБ Управление активами». Обе компании входят в структуру Россельхозбанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ Фото: Георгий Лисицкий, Коммерсантъ

«РСХБ Управление активами» стал собственником АО «Первый хлебокомбинат», АО «Смак», ООО «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», «Мишкинский продукт», «Рамкон», «УК М-Групп», «Эмитент консалтинг», «Темп Интерсервис», «Просторы», «Темп Автотех», «Арком», «Экспресс-Карго», АО «Арктика-Сервис», АО «Новая Пятилетка», а также ООО «Агрофирма „Ариант“».

«Капитал» пока владеет ООО «Агрофирма „Южная“», «Кубань-Вино» и «ЦПИ — Ариант».

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, ООО «Капитал» стал собственником активов «Макфы» и «Арианта» в ноябре прошлого года. После национализации компании передали Росимуществу, управляющей организацией стал «РСХБ-финанс».

Центральный районный суд Челябинска изъял АО «Макфа» и 26 связанных с ней компаний у Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова и обратил в доход государства в мае 2024 года. Общая стоимость активов превышает 46 млрд руб. В январе 2025 года суд обратил в доход государства ООО «Мишкинский продукт» в рамках взыскания дивидендов и прибыли с экс-владельцев «Макфы».

Агрохолдинг «Ариант» стал собственностью РФ в апреле 2024 года в счет взыскания 105 млрд руб. с семей бывших владельцев ЧЭМК Юрия Антипова и Александра Аристова.