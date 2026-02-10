Для шести больниц и поликлиник в Ростовской области ищут главных врачей

Для шести медицинских учреждений в Ростовской области ищут главных врачей. Прием заявок на конкурс продлится до 20 февраля. Об этом сообщили в минздраве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Вакансии открыли в больницах и поликлиниках Ростова-на-Дону (Центр по профилактике и борьбе со СПИД), Таганрога (стоматологическая поликлиника №3 и центр реабилитации №1), Шахт (городская поликлиника) и Азовского района (две больницы).

К кандидатам предъявляются следующие требования: высшее медицинское образование и послевузовская подготовка, аккредитация по специальности «Организация здравоохранения» и не менее пяти лет опыта работы на руководящих должностях. Желающим принять участие в конкурсе необходимо подать пакет документов в министерство здравоохранения области.

Конкурсные слушания запланированы на 5 марта.

Медицинские работники остаются самой дефицитной специальностью в Ростовской области. На каждую вакансию в этой сфере приходится всего 1,7 резюме.Как ранее писал «Ъ-Ростов», в марте 2025 года минздрав Ростовской области информировал о нехватке кадров в амбулаторно-поликлинической службе и скорой медицинской помощи. Дефицит составляет более 1,3 тыс. врачей и свыше 2,5 тыс. средних медицинских работников.

Мария Хоперская