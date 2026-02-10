На 40% сократилось число вакансий для риелторов на Кубани за год

В Краснодарском крае сократился спрос на специалистов в сфере недвижимости. Как рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе платформы hh.ru, в 2025 году в регионе было опубликовано более 5,2 тыс. вакансий для риелторов, агентов и менеджеров по недвижимости, что на 3,4 тыс. предложений, или 40%, меньше по сравнению с 2024 годом. Снижение активности работодателей отражает общее замедление рынка жилья и падение числа сделок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Наибольшее количество вакансий для агентов по недвижимости в течение года приходилось на начало весны. Чаще всего работодатели размещали предложения в январе, на который пришлось около 11% всех вакансий, а также в марте и апреле — по 10%. В последующие месяцы динамика найма оставалась сдержанной, без выраженных пиков, что указывает на осторожную кадровую политику компаний.

При этом, несмотря на сокращение числа вакансий, рынок по-прежнему испытывает дефицит кадров. Согласно hh-индексу, уровень конкуренции среди агентов по недвижимости в регионе варьировался от 1 до 1,8 активного резюме на одну вакансию. Для сбалансированного рынка труда нормальным считается показатель от четырех до восьми резюме на вакансию, тогда как значения ниже двух свидетельствуют о выраженном кадровом голоде.

В части доходов предложения работодателей остаются крайне неоднородными. В 2025 году медианный уровень заработной платы, указываемый в вакансиях, колебался от 114,6 тыс. руб. до 1 млн руб. Такой разброс связан со спецификой профессии: большинство агентов работают по модели «оклад + процент» либо исключительно за счет комиссионного вознаграждения от сделок.

Эксперт по рынку недвижимости Евгений Ткачев уточнил «Ъ-Кубань», что сокращение вакансий является прямым следствием охлаждения рынка. По его словам, после нескольких лет ажиотажного спроса потенциал покупательской активности практически исчерпан, что привело к снижению числа сделок и, как следствие, к уменьшению потребности в риелторах. Эксперт подчеркивает, что рынок вступает в фазу очищения: усиливается конкуренция, снижается эффективность работы частных брокеров, а в перспективе отрасль ждет дальнейшее сокращение числа специалистов и консолидация более устойчивых игроков.

Мария Удовик