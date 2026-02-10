Аварийное отключение электричества произошло в Мысхако

На территории Мысхакского сельского округа зафиксировали аварийное отключение энергоснабжения, о чем уведомили в МЦУ Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подачу электричества приостановили на ул. Тихая, им. Георгия Соколова, им. Малоземельца Владимира Алтаева, в пер. Дружном и пер. Счастливом.

По информации муниципального центра управления, бригада «КВАНТ» выехала на место для установления причины отключения и проведения восстановительных работ.

София Моисеенко