Количество однодневных посетителей Кубани снизилось на 5%

В 2025 году Краснодарский край в рамках однодневных визитов посетили 7,6 млн человек. Это на 5% меньше, чем в 2024 году — более 8 млн человек. Об этом сообщают «Ведомости Юг».

Однодневные посетители Краснодарского края считаются экскурсантами и не учитываются в общем туристическом потоке региона. За прошедший год общий турпоток также сократился до 18,1 млн отдыхающих. Это на 2 млн (9,9%) меньше, чем в 2024 году.

«Ъ-Кубань» писал, что в Краснодарском крае на развитие туристической инфраструктуры в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» в 2025 году направили 437 млн руб. 38 юридических лиц и предпринимателей региона получили поддержку.

Алина Зорина