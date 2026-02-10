Лавров призвал не впадать в «восторженное восприятие» переговоров по Украине

Не следует восторженно воспринимать давление лидера США Дональда Трампа на Европу и Украину, считает глава российского МИД Сергей Лавров. По его словам, переговоры по урегулированию на Украине продолжаются, и «впереди еще большая дистанция».

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп "поставил на место" европейцев, Владимира Зеленского и требует от них выполнить... Это все хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но пока еще мы не там»,— сказал министр в интервью НТВ (цитата по «РИА Новости»).

Закрытые переговоры рабочей группы с участием представителей России, Украины и США прошли на прошлой неделе. До этого, 23 и 24 января, состоялся первый раунд. Как ранее сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится в ближайшее время.

Первый раунд консультаций с участием России, США и Украины состоялся в Абу-Даби 23–24 января, второй — 4–5 февраля. Оба раза прошли в закрытом режиме. Российскую делегацию возглавлял глава ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, делегацию Украины — секретарь СНБО Рустем Умеров. На прошлой неделе Кремль говорил, что следующий раунд переговоров состоится скоро, но конкретной даты пока нет. По данным ТАСС, согласование мирного соглашения по Украине потребует минимум 1,5 месяца.

