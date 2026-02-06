ТАСС: согласование мирного соглашения по Украине потребует минимум 1,5 месяца

Согласование мирного соглашения по Украине потребует не менее полутора месяцев даже при благоприятных условиях, пишет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

«Идет очень многоплановая и поэтапная работа. За месяц уложиться — нет, вряд ли. И только при нормальном настрое всех сторон, готовности сразу ликвидировать кардинальные расхождения, — это не менее полутора месяцев, а так — времени, конечно, уйдет больше»,— сказал собеседник агентства.

Первый раунд консультаций по безопасности с участием России, США и Украины прошел 23–24 января, второй — 4–5 февраля в Абу-Даби. Российскую делегацию возглавлял глава ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, а делегацию Украины — секретарь СНБО Рустем Умеров. Со стороны США участвовали зять американского президента Джаред Кушнер, спецпосланник Стив Уиткофф и министр армии США Дэниел Дрисколл.

