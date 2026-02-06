Кремль анонсировал скорое продолжение переговоров по Украине

Следующий раунд переговоров России, Украины и США состоится скоро, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, точной даты пока нет.

Господин Песков уточнил, что следующая трехсторонняя встреча пройдет не в США. «Об этом речи не шло»,— сказал он «РИА Новости». О том, что переговоры могут пройти в США, заявил 5 февраля президент Украины Владимир Зеленский.

Первый раунд переговоров делегаций России, Украины и США прошел 23 и 24 января в Абу-Даби. Второй — 4 и 5 февраля там же. По их итогам Россия и Украина договорились об обмене 314 военнопленными. Обмен состоялся 5 февраля. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявлял, что в ближайшие недели ожидает прогресса в урегулировании конфликта.

