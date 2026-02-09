Жукова и Боярского включили в рабочую группу для решения проблем «Почты России»

Первый зампред Госдумы Александр Жуков и председатель комитета по информполитике Сергей Боярский включены в рабочую группу для решения проблем «Почты России». Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

«Состояние “Почты России” ранее обсуждалось с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным, который также отмечал наличие проблем в компании и необходимость их решения»,— сказал господин Володин по итогам заседания совета Госдумы.

Цель рабочей группы — сделать «Почту России» эффективно работающей компанией, предоставляющей качественные услуги гражданам независимо от места проживания, отмечал Вячеслав Володин. По его словам, россияне жалуются на закрытие отделений в удаленных населенных пунктах, почтальоны — на низкие зарплаты и тяжелые условия труда.

Спикер Совета федерации Валентина Матвиенко призывала решить проблемы в работе «Почты России», особенно в селах, иначе сотрудники «скоро разбегутся». Гендиректор «Почты России» Михаил Волков говорил, что 89% IT-инфраструктуры компании «дышит на ладан».