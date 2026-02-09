Попалась в сеть

Суд в Краснодаре признал бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елену Коблеву виновной в получении взятки. По версии следствия, в декабре 2022 года она получила 500 тыс. руб. за отмену судебного акта о конфискации двух лодок и невода бригадира рыболовецкой артели. Экс-судье назначено десять лет колонии общего режима. Вместе с ней осуждены взяткодатель и посредник при передаче взятки.



Краснодарский краевой суд огласил приговор по делу бывшего председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой. Она приговорена к десяти годам колонии общего режима и штрафу 15 млн руб. за получение взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Кроме того, в течение десяти лет после освобождения Коблева не сможет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти. Вместе с экс-судьей осужден за дачу взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ) Владимир Боженко, ему назначено девять лет колонии строгого режима и к штраф 15 млн руб. Посреднику при передаче взятки (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ) Николаю Студеникину, единственному из фигурантов, признавшему вину, назначено шесть лет колонии общего режима и штраф.

Как установил суд, в декабре 2022 года Елена Коблева получила 500 тыс. руб. от бригадира рыболовецкой артели «Земля Дона» Владимир Боженко. Выяснилось, что ранее, в сентябре 2022 года, пограничники обнаружили в лодке несколько килограммов незаконно выловленного судака. Мировой суд Азовского района Ростовской области признал господина Боженко виновным в незаконной добыче биоресурсов (ст. 256 УК РФ), назначил ему судебный штраф, конфисковал у бригадира невод длиной 480 м и две моторные лодки.

Предприниматель Николай Студеникин, который покупал у Владимира Боженко рыбу для своего перерабатывающего цеха, обеспокоился возможным прекращением поставок и посоветовал бригадиру рыболовецкой артели обратиться за помощью к Елене Коблевой.

Она рекомендовала обжаловать в Азовском райсуде решение мирового суда о конфискации, приложив документы о том, что лодки и невод якобы были проданы другому лицу еще в 2021 году. Господин Боженко так и сделал. В итоге, судебный акт о конфискации был отменен. За это Николай Студеникин передал судье Елене Коблевой 500 тыс. руб. из своих средств, а затем Владимир Боженко компенсировал посреднику эту сумму.

Как сообщает «Ъ», Коблева в суде заявляла, что не имела возможности повлиять на решения судей в Азовском районе. Боженко настаивал на том, что документы о продаже лодок были настоящими. Он назвал бессмысленной передачу взятки в размере 500 тыс. руб., так как конфискованные орудия лова, по его словам, стоили меньше.

В декабре 2025 года в отношении Елены Коблевой было возбуждено еще одно уголовное дело. По данным следствия, фигурантка причастна к девяти эпизодам получения взяток (ст. 290 УК РФ), вынесению заведомо неправосудных решений (ст. 305 УК РФ), а также воспрепятствованию правосудию (ст. 294 УК РФ).

Кристина Федичкина