Срок поймали неводом

В Краснодаре завершился судебный процесс по делу экс-председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елены Коблевой, которая обвинялась в получении взятки в замере 500 тыс. руб. и приговорена к десяти годам колонии. В 2022 году судья Коблева организовала серию судебных решений, позволивших бригадиру рыболовецкой артели Владимиру Боженко вернуть конфискованные лодки и невод. В настоящее время следствие изучает еще девять коррупционных эпизодов с участием госпожи Коблевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд вынес приговор по делу в отношении Еленой Коблевой, которая до 2023 года занимала должность председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону. Подсудимая Коблева признана виновной в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и приговорена к десяти годам колонии общего режима.

Бригадир рыболовецкой артели «Земля Дона» Владимир Боженко за дачу взятки (ч. 4 ст. 291 УК РФ) осужден на девять лет колонии строгого режима. Предприниматель Николай Студеникин приговорен к шести годам общего режима за посредничество во взяточничестве (ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Подсудимый Студеникин, в отличие от Боженко и Коблевой, признал вину; назначенный ему срок оказался немного меньше, чем предложенные прокуратурой семь лет лишения свободы. Наказание для остальных подсудимых полностью совпало с наказанием, о котором гособвинение просило в прениях. Кроме того, каждому из подсудимых предстоит выплатить штрафы на сумму 15 млн руб.

В ходе процесса было установлено, что в сентябре 2022 года мировой суд Азовского района Ростовской области признал Владимира Боженко виновным в незаконной добыче биоресурсов (ст. 256 УК РФ) — в его лодке пограничники обнаружили несколько килограммов судака, на который у бригадира рыболовецкой артели не было лицензии. Господину Боженко был назначен судебный штраф, кроме того, суд конфисковал невод длиной 480 м и две моторные лодки.

О ситуации узнал предприниматель Николай Студеникин, покупавший у Боженко рыбу для своего перерабатывающего цеха. Обеспокоившись возможным прекращением поставок, господин Студеникин начал искать способы вернуть конфискованные орудия лова и вскоре вышел на председателя Советского райсуда Ростова-на-Дону Елену Коблеву. Та посоветовала обжаловать решение мирового суда о конфискации в Азовском районном суде, приложив документы о том, что лодки и невод якобы были проданы другому лицу еще в 2021 году. Владимир Боженко так и сделал, после чего судебный акт о конфискации был отменен. За это Николай Студеникин передал судье Коблевой 500 тыс. руб. из своих средств, а затем Владимир Боженко компенсировал посреднику эту сумму.

Елена Коблева в ходе следствия и суда не признала себя виновной, отрицая возможность своего влияния на решения судей в Азовском районе. Владимир Боженко настаивал на том, что документы о продаже лодок были настоящими. Передачу взятки в размере 500 тыс. руб. господин Боженко назвал бессмысленной, так как конфискованные орудия лова, по его словам, стоили гораздо меньше.

В настоящее время Елена Коблева является обвиняемой еще по одному коррупционному делу, которое в декабре 2025 года возбудил председатель СКР Александр Бастрыкин. По данным следствия, Елена Коблева причастна к девяти эпизодам получения взяток (ст. 290 УК РФ), вынесению заведомо неправосудных решений (ст. 305 УК РФ), а также воспрепятствованию правосудию (ст. 294 УК РФ).

Анна Перова, Краснодар