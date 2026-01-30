Raiffeisen оценил чистый убыток от бизнеса в России в €86 млн

Российский бизнес австрийской группы Raiffeisen Bank International (RBI) по итогам 2025 года зафиксировал чистый убыток в €86 млн после уплаты налогов. Это следует из материалов на сайте банка. Прибыль до налогообложения составила €406 млн.

В 2024 году чистая прибыль группы от операций в России достигала €873 млн, а показатель до налогов — €1,3 млрд. Клиентская база сократилась на 10,7% до 2,9 млн человек, численность персонала уменьшилась на 3,8% до 8,5 тыс. сотрудников.

В июле 2025 года RBI сообщила, что российский Райффайзенбанк во II квартале получил рекордный чистый убыток в €861 млн. Потери связаны с расходами на судебное разбирательство с компанией «Распериа трейдинг лимитед», совладельцем австрийского строительного концерна Strabag.

«Распериа» в январе 2024 года обратилась в суд с требованием компенсации из-за срыва сделки по продаже 24,1% замороженных акций Strabag за €1,5 млрд. Австрийская группа объявила о договоренности в декабре 2023 года, но отказалась от покупки в мае 2024 года. В июле 2024 года гендиректор RBI Йохан Штробль называл наиболее вероятным сценарием продажу 60% бизнеса в России.