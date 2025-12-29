Райффайзенбанк расплатился за акции Strabag

В конце апреля 2025 года Райффайзенбанк выплатил €1,87 млрд компании «Распериа Трейдинг Лимитед» в качестве компенсации за срыв сделки по продаже группе RBI акций Strabag. Теперь австрийская группа ожидает решения европейского регулятора о механизме передачи ей замороженных акций этой строительной компании.

Однако история на этом не закончились. В декабре «Распериа» выиграла в первой инстанции новый иск к RBI (и Райффайзенбанку). На этот раз на €339 млн за начисленные, но замороженные дивиденды по акциям Strabag. Российский банк собирается обжаловать это решение, но прежние разбирательства складывались не в его пользу.

