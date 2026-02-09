В Батайске прошли похороны погибшей при атаке БПЛА девушки

В Батайске прошли похороны 19-летней Дарьи Насридиновой, погибшей от травм при атаке беспилотников в декабре 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

Как ранее писал «Ъ-Ростов», девушка скончалась 7 февраля в больнице Батайска. Во время атаки на город 18 декабря Дарья Насридинова получила ожоги 70% тела. Ее мать скончалась во время операции, а отец после лечения идет на поправку. В ноябре девушке исполнилось 19 лет. Она училась в ДГТУ, увлекалась программированием и спортом.

Константин Соловьев