Полицейский всем сознался

Советский районный суд Ростова-на-Дону 9 февраля вынес обвинительный приговор экс-начальнику отдела полиции № 8 Ростова-на-Дону Алексею Абакумову. За создание преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и получение взяток (28 эпизодов по п.«а» ч. 5 ст.290 УК РФ, 34 эпизода по п. «а, в» ч. 5 ст.290 УК РФ и два эпизода по ч.6 ст.290 УК РФ) он приговорен к восьми годам шести месяцам колонии строгого режима. После освобождения ему запрещено в течение десяти лет занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти. Также суд назначил Абакумову штраф в 17 млн руб. и лишил его специального звания «полковник полиции». Суд конфисковал в доход государства имущество экс-полицейского в размере, эквивалентном сумме взяток – 14,9 млн рублей.

Как установили следствие и суд, Абакумов во время службы руководил структурным подразделением преступного сообщества полицейских, которые получали взятки за непривлечение к административной и иной ответственности лиц, занимающихся торговлей в сфере потребительского рынка.

Подсудимый полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, отмечается в сообщении пресс-службы.

Как ранее писал "Ъ", преступное сообщество полицейских действовало в Ростове-на-Дону с июля 2015 года до задержания подозреваемых в апреле 2023 года. По данным правоохранителей, минимальная сумма, которую платили предприниматели, составляла от 3 тыс. до 50 тыс. руб. в месяц, в зависимости от количества принадлежащих им торговых помещений. Предполагается, что общая сумма полученных всеми членами преступного сообщества взяток составила 25 млн руб.

Раскрытием схемы занимались следователи СКР совместно с сотрудниками ФСБ России и Главного управления собственной безопасности МВД России. На начальном этапе расследования на рабочих местах и в домах фигурантов было проведено 85 обысков.

