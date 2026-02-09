В Ярославле суд снова закрыл ДК имени Добрынина
В Ярославле муниципальный дворец культуры имени А. М. Добрынина вновь должен полностью закрыться. Такое решение принял областной суд по жалобе прокуратуры Ленинского района.
Фото: мэрия Ярославля
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в ноябре 2025 года Ленинский районный суд ввел обеспечительные меры, запретив деятельность ДК из-за нарушений пожарной безопасности. Ответчик обратился с ходатайством о замене мер, указав на частичное устранение проблем. 12 декабря 2025 года суд изменил характер мер: были запрещены концерты в большом и малом концертных залах. Кружки и клубы по интересам продолжили работу.
Прокуратура Ленинского района подала апелляционное представление, заявив, что угроза безопасности посетителей сохраняется. Проверка, проведенная совместно с представителями ГУ МЧС и экспертной лабораторией, выявила, что ранее выявленные нарушения не были полностью устранены, а также обнаружены новые, представляющие опасность для жизни и здоровья людей.
Судебная коллегия по гражданским делам Ярославского областного суда рассмотрела апелляционное представление и отменила решение суда от 12 декабря 2025 года. Было признано, что основания для запрета деятельности не изменились.
В результате восстановлены первоначальные обеспечительные меры: запрет на проведение концертов, спектаклей и занятий в творческих коллективах в Дворце культуры имени А.М. Добрынина до полного устранения нарушений противопожарной безопасности. Суд обязал ответчиков устранить недостатки в течение года с момента вступления решения в силу.