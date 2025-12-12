В Ярославле ДК Добрынина частично возобновил деятельность

Ленинский районный суд Ярославля разрешил МАУ ДК им. А. М. Добрынина возобновить деятельность в части работы коллективов художественной самодеятельности и клубов по интересам. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил директор учреждения Игорь Дербин.

«Проведение массовых мероприятий пока остается под запретом до полного устранения оставшихся замечаний в театральном и малом залах»,— дополнил господин Дербин.

Дворец культуры 17 ноября временно приостановил работу из-за нарушений требований пожарной безопасности. Решение было принято судом в качестве обеспечительной меры и незамедлительно исполнено приставами. ДК начал отменять свои мероприятия, а сторонние организаторы переносить их на другие площадки. Полностью возобновить работу учреждение рассчитывает не раньше лета 2026 года.

Алла Чижова