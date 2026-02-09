Macon: 13 из 100 компаний Кубани ведут строительство за пределами региона

Тринадцать из почти ста застройщиков Краснодарского края ведут проекты в других регионах России. Об этом «Ъ-Кубань» сообщила директор по исследованиям Macon Ольга Змиевская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Это довольно высокое значение, признак сильного развитого рынка»,— отметила она.

Наиболее активно экспансию ведет ГК «Точно», которая строит в Ростове-на-Дону, Казани, Москве, Тюмени и Ялте, планирует выход в ДНР. Dogma присутствует в Московской, Калужской, Ленинградской и Омской областях. ССК имеет объекты в Ростове-на-Дону, Адыгее, Ленинградской и Калининградской областях. Все три компании входят в топ-10 российских девелоперов по объему строительства на начало 2026 года согласно рейтингу ЕРЗ.

Чаще всего кубанские застройщики выбирают соседние территории Ростовскую область и Адыгею. Так, в Ростове-на-Дону краснодарские девелоперы строят 2,3 млн кв. м жилья.

В перспективе Ольга Змиевская ожидает некоторого охлаждения активности застройщиков, так, обстановка в жилищном строительстве в целом осложнилась из-за роста себестоимости и сокращения прибыльности проектов. По ее мнению, в сложившихся условиях девелоперы будут тщательнее отбирать перспективные объекты.

Наталья Решетняк