«Практика применения законопроекта будет осложняться из-за отсутствия инфраструктуры»

В правительстве РФ одобрили законопроект о конфискации домашних животных в случае жестокого обращения владельцев. Для этого необходимо внести правки в УК и КоАП РФ, поскольку кошки и собаки являются собственностью граждан. Врио директора регионального отделения Межрегиональной общественной организации в сфере защиты животных «Альянс защитников животных» в Краснодарском крае Альбина Корниенко считает, что для эффективной работы законопроект должен являться частью комплексной государственной и общественной системы защиты животных.

Альбина Корниенко

Фото: предоставлено автором

«Безусловно, в случаях жестокого обращения с животными мы все хотели бы видеть оперативную работу соответствующих служб по защите жизни и здоровья животных, вплоть до немедленного изъятия животного, находящегося в опасной ситуации. На практике этого не происходит. Более того, в нашей стране сложилась устойчивая практика игнорирования преступлений против животных, несмотря на то что они чаще всего совершаются с особой жестокостью и общественно опасными способами.

Каждый день зоозащитники направляют сотни заявлений в полицию по самым чудовищным преступлениям против животных и, как правило, получают отказы в возбуждении уголовных дел.

Законопроект, касающийся конфискации животных в случае жестокого обращения с ними, имел бы гораздо больший смысл, если бы являлся частью комплексной государственной и общественной системы защиты животных. Системы, которая включала бы эффективно работающие органы правопорядка по раскрытию и предупреждению преступлений в отношении животных, контроль за разведением, разветвленную сеть государственных и общественных приютов, организацию ветеринарной помощи для животных без владельцев, обязательную регистрацию и стерилизацию домашних животных, широкомасштабное просвещение и пропаганду ответственного обращения, организацию переработки отходов и многое другое. Пока такой комплексной системы в нашей стране нет.

Так, например, деятельность муниципальных приютов ограничивается работами по отлову, вакцинации, стерилизации и возврату в места обитания животных без владельца. Но те питомцы, которые были оставлены без попечения на улицах нерадивыми владельцами, в том числе новорожденное потомство; потерявшиеся собаки и кошки или лишившиеся единственного хозяина; пожилые животные, нуждающиеся в ветеринарной помощи, лишены перспективы получить помощь в муниципальных приютах — это просто не предусмотрено.

Во всех подобных случаях животные могут надеяться только на помощь неравнодушных людей и зооволонтеров. Выходит, основную нагрузку по организации гуманного обращения несут на себе неравнодушные граждане.

Практика применения этого законопроекта будет осложняться из-за недостаточного взаимодействия соответствующих органов, отсутствия единой службы спасения животных, а также отсутствия необходимой инфраструктуры.

На первом этапе можно было бы предусмотреть формы взаимодействия с НКО или волонтерами — физическими лицами по ответственному содержанию изъятых животных на договорной основе, например».