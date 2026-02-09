С «Ростовводоканала» взыщут 272 млн рублей за загрязнение Дона

Арбитражный суд Ростовской области вынес решение о взыскании с АО «Ростовводоканал» 272 млн руб. за загрязнение реки Дон. Иск был подан Черноморо-Азовским морским управлением Росприроднадзора. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

Поводом для подачи иска стало нанесение вреда окружающей среде в результате загрязнения Дона.

Во время рассмотрения дела истец предоставил журналы проведенных анализов, поскольку результаты параллельных проб были неоднозначными.

Это не первый судебный спор между сторонами. Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что Арбитражный суд Ростовской области уже удовлетворил другой иск Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора к «Ростовводоканалу». Предприятие обязали выплатить 342,4 млн руб. ущерба и 52,8 млн руб. пени за экологические нарушения, совершенные в 2017, 2018, 2019 и 2021 годах.

Именно в эти периоды на предприятии действовала программа поэтапного снижения сброса загрязняющих веществ в Дон. Результатов по ней достичь не удалось. Это и стало причиной проверок Росприроднадзара, а после и обращения в арбитражный суд.

Наталья Белоштейн