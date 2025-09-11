Арбитражный суд рассмотрит иск к «Ростовводоканалу» на 272 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области 13 октября 2025 года рассмотрит требование Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора о взыскании с АО «Водоканал Ростов-на-Дону» 272,1 млн руб. за причиненный экологический ущерб. Соответствующая информация содержится в материалах картотеки Арбитражного суда региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно опубликованной информации, природоохранное ведомство считает, что предприятие нанесло вред окружающей среде в результате загрязнения р. Дон. До начала судебного заседания истец должен предоставить журналы анализов, поскольку результаты параллельных проб различаются. Также требуется провести сверку с ответчиком по стоимости и объему компенсационных мероприятий.

Это не первый судебный спор между сторонами. Ранее «Ъ-Ростов» сообщал о том, что арбитражный суд области уже удовлетворил другой иск Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора к «Ростовводоканалу». Предприятие обязали выплатить 342,4 млн руб. ущерба и 52,8 млн руб. пени за экологические нарушения, совершенные в 2017, 2018, 2019 и 2021 годах.

Валентина Любашенко